«District 31»: une apparition tout sauf anodine?

Jeudi dernier, la curiosité des fidèles téléspectateurs de District 31 a été plus que piquée par une brève apparition de feu Christian Phaneuf (Emmanuel Auger) dans l’aperçu du prochain épisode.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Évidemment, Christian Phaneuf étant quelque peu indisposé depuis un an et demi, ce dernier n’a pu payer les frais de son mini-entrepôt, et le contenu de celui-ci a donc été mis aux enchères.

Dans un moment digne de La guerre des enchères, un couple a mis la main sur l’unité en échange de la coquette somme de 800$. La raison de l’achat? Un magnifique tapis.

Les tourtereaux ont ensuite découvert le coffre-fort, et surtout ce qu’il contenait: un peu plus de cinq millions de dollars en argent comptant.

Et comme le hasard fait toujours très bien les choses, le couple en question figure parmi les amis de Patrick Bissonnette.

Les amoureux, qui ne voulaient pas aller à la police pour garder l’argent pour eux, ont tout de même fait appel à leur estimé camarade pour lui faire part de leur découverte.

Oui, c’est mêlant...

Pour le sergent-détective, la seule issue est de se rendre à la police, jugeant que la vie de ses amis sera en grand danger le jour où les motards (ou quelqu’un d’autre) retrouveront la trace de tout cet argent.

Mais il y a ici deux choses qui retiennent particulièrement l’attention.

D’abord, il y a la petite boîte contenant des effets personnels des Sixers, et une lettre dont nous connaîtrons le contenu plus tôt que tard.

Ensuite, il y a le moment où Luc Dionne a situé son flashback sur la ligne du temps de sa série : septembre 2017, soit un mois avant le meurtre de Nadine Legrand.

On jase là...

Avec les récentes divisions au sein du 31, les anciennes histoires qui refont surface – gracieuseté de Yanick Dubeau –, la bévue des services secrets dans le dossier Pierre-Yves Gladu, est-ce une tuile de plus qui pourrait s’abattre sur les troupes du commandant Chiasson?

Dans cet ordre d’idées, Luc Dionne a placé Nancy Riopelle devant un dilemme moral particulièrement intéressant la semaine dernière, elle qui a pu utiliser à bon escient certains secrets du SPGM (avec un petit coup de main de Jean Brière)… avant de découvrir que l’information venait du psychopathe qui sera toujours lié à la mort de sa fille.

Connaissant le caractère intransigeant et opportuniste de Nancy Riopelle, ses prochaines actions pourraient à la fois la briser ou lui permettre de revoir son plan de match.

Et le simple regard du personnage (gracieuseté d’une époustouflante Geneviève Schmidt) est suffisant pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans ce dossier.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.