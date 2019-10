«District 31»: le deuil d'Hélène Bourgeois-Leclerc, le scoop de Fabienne Larouche

L’épisode des Enfants de la télé diffusé ce mercrerdi 16 octobre était entièrement dédié à la longue et fructueuse carrière de l’auteur et réalisateur Luc Dionne.

De Blue Moon à Omertà en passant par Le Dernier chapitre, Aurore et Monica la mitraille, plusieurs comédiens avec lesquels le principal intéressé a travaillé au fil des ans sont tour à tour venus lui rendre un hommage aussi senti que mérité.

Évidemment, la majeure partie de l’émission fut consacrée à District 31. Et les révélations et confidences furent nombreuses à cet égard.

Promesse tenue

Gildor Roy, dont l’interprétation du commandant Daniel Chiasson lui a valu sa part d’éloges et de récompenses au cours des dernières années, a profité de son passage sur le plateau d’André Robitaille et d’Édith Cochrane pour revenir sur les circonstances dans lesquelles il a entendu parler pour la première fois du projet.

«Il y a cinq ans, peut-être six ans, je suis dans un party. J’entends : ″Gildor! Gildor!″ C’est Luc. Je vais le voir, et il me dit : ″Je suis en train d’écrire quelque chose, je suis en train de t’écrire le rôle de ta vie.″⁣»

«Là tu fais : ″Cool, merci, bonne soirée!″ Et tu sais pertinemment que c’est des choses qu’on entend souvent dans notre job. Un an jour pour jour après, le téléphone a sonné, et c’était Luc Dionne : ″Tu sais, le rôle, je t’envoie ça″⁣», a-t-il révélé, visiblement heureux que l’auteur ait tenu parole.

Un deuil difficile

Il a été inévitablement question également du départ d’Isabelle Roy (Hélène Bourgeois-Leclerc) à la fin de la troisième saison.

Après la présentation de cette séquence d’adieux toujours aussi émouvante - la comédienne et Gildor Roy n’ont d’ailleurs pu retenir leurs larmes à ce moment -, Luc Dionne a expliqué qu’il avait trouvé son inspiration pour la scène dans la façon dont Hélène Bourgeois-Leclerc lui avait annoncé son départ de le quotidienne.

«Je n’ai pas grand mérite sur la séquence où Hélène quitte son personnage, parce que le dialogue qui est là, c’est exactement ce qu’elle m’a dit au téléphone», a-t-il expliqué.

«C’est toute une peine d’amour, je ne suis même pas capable de regarder le show, a ensuite confié Hélène Bourgeois-Leclerc. J’ai regardé le premier épisode de la quatrième saison, juste pour voir si ça allait me faire un petit pincement, et ça m’en a fait un.»

Quand Fabienne Larouche en dit un peu trop

Alors qu’il était question de la création et de l’évolution du personnage de Yanick Dubeau (Patrice Godin), la productrice Fabienne Larouche a piqué la curiosité des fans de la série un peu malgré elle.

«Aujourd’hui, je lisais [les épisodes] 397 et 398, et lui [Patrice Godin], il revient là! Non, j’ai tu dis ça, là?», a lancé la productrice, elle-même très fébrile lorsqu’elle découvre la suite de l’intrigue, avant de présenter ses excuses à Luc Dionne pour ce faux-pas.

Déjà que le psychopathe préféré des Québécois manipulait à sa guise la pauvre Nancy Riopelle (jusqu’à l’épisode de ce jeudi, du moins), si nous nous fions au ton plus qu’enthousiaste de la productrice, nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans ce dossier.

Et puisque vous vous le demandez sûrement, les épisodes 397 et 398 seront diffusés respectivement le 11 et le 12 novembre prochain.

