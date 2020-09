District 31: «On va être là le plus longtemps possible», assure Fabienne Larouche

Fabienne Larouche avait un message positif à lancer aux (nombreux) fans de District 31 dimanche soir.

La productrice est d’abord venue sur scène pour chercher le Prix du public Fonds Cogeco. «Le prix du public en fait c’est un beau prix parce qu’on fait ça pour le public», a-t-elle dit d’entrée de jeu.

«On va être là pour vous autres, on va être là le plus longtemps possible, a-t-elle ensuite affirmé. Je sais que là on parle de deuxième vague, c’est un peu inquiétant pour nous, mais bon, on est là. Merci, le public. Vous êtes nombreux. On voit qu’on est encore capable de mobiliser de grands auditoires quand les histoires sont capables de suivre.»