«District 31»: un commandant au bout du rouleau

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Comme nous le craignions, Da-Xia Bernard a disparu sans laisser de traces. Un enlèvement qui, à première vue, semble lié au trafic d’organes sur lequel enquêtent Noélie St-Hilaire et Florence Guindon - et sur lequel Da-Xia avait enquêté un peu malgré elle à la fin de la saison précédente.

La nouvelle de cet énième drame fut la goutte qui a fait déborder le vase pour le commandant Chiasson.

Dans une scène où la tension était à couper au couteau, Gildor Roy a offert une performance sidérante dans la peau d’un Daniel Chiasson à bout de nerf et de ressources, lui qui n’a pu se contenir davantage et qui a finalement pété les plombs devant Patrick Bissonnette et Gabrielle Simard, allant jusqu’à saisir son bureau pour le virer à l’envers.

En un seul souffle aussi violent et impulsif qu’impuissant et désespéré, Chiasson a semblé canaliser trois années de souffrance, de colère et de frustration, résultat de l’accumulation de drames et de situations épineuses avec lesquels ses estimés collègues ont dû composer plus souvent qu’à leur tour.

Nous pensons aux meurtres de Nadine Legrand, de Clément Fecteau et de Jeff Morin, au départ d’Isabelle Roy, à l’enlèvement de Noélie Saint-Hilaire, aux tourments de Patrick Bissonnette et de Bruno Gagné, à la tentative de meurtre sur Stéphane Pouliot, à Yanick Dubeau, etc.

Bref, trop, c’est trop.

Et comme si ce n’était pas suffisant, Nancy Riopelle continue de jouer toutes ses cartes pour que les personnes en position d’autorité se mettent le nez dans les affaires du 31.

Décidément, quand plus rien ne va...

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.