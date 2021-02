«District 31»: un revirement un peu trop télégraphié?

Dans la plus pure tradition de District 31, la semaine a pris fin «avec un BANG» (et même plus qu’un d’un point de vue sonore), alors que Nick Romano (Mathieu Baron) a goûté à la médecine d’un François Labelle (Peter Miller) de plus en plus impatient.

Et pourtant, le dessert qui a été servi à l’enquêteur déchu devenu expert manipulateur, à la suite de sa soirée passée en compagnie de Pascale Lanier (Caroline Néron), n’efface aucunement les multiples interrogations que nous avons depuis des mois quant à ses réelles motivations.

La trame par laquelle Luc Dionne est passé pour arriver à cet instant est également digne de mention. L’auteur a su faire germer plusieurs hypothèses dans l’esprit des téléspectateurs au fil des semaines en l’amenant à porter un peu plus attention à la mécanique, aux engrenages, de sa série.

Le tout avant de souligner à très gros traits ce qui était devenu évident… et de nous donner l’impression de frapper un mur au moment où nous semblions être sur le point d’obtenir quelques réponses.

Une technique qui en dit à la fois beaucoup et très peu sur la suite des choses.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS