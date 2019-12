«District 31»: arrestation salutaire et proposition indécente

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

S’il pensait pouvoir échapper à la justice après avoir abattu froidement Joe Bocassini, Nick Romano a eu droit au retour du balancier lorsque Stéphane Pouliot, avec l’aide de Laurent Cloutier et de Véronique Lenoir (Catherine De Léan), qui a rapidement vu clair dans le jeu de son «bon ami», a passé les menottes à son confrère.

Mais cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’une mise en scène, Romano ayant ultimement été trahi par l’endroit où est survenu le meurtre.

Une arrestation qui fut d’autant plus salutaire pour Poupou et Laurent, qui, au même moment, étaient dans la mire d’un tireur installé de l’autre côté de la rue. L’arrestation de Romano fera-t-elle disparaître le contrat qu’ils ont sur leur tête? À suivre...

Comme d’habitude, Luc Dionne nous a également mis la puce à l’oreille par l’entremise de quelques répliques tout sauf anodines sous-entendant que bien des secrets allaient refaire surface en ce qui a trait à la dette de Romano envers Bocassini, et au passé tourmenté de Véronique Lenoir.

Au cours des soixante «premiers» épisodes de cette quatrième saison, Luc Dionne a continué d’explorer le thème du mensonge en s’attardant particulièrement à la manipulation, à la confiance aveugle et à l’idée qu’il peut être si facile de dissiper les soupçons et d’imposer sa vérité.

Nick Romano a vu son masque tomber pour de bon. Aurons-nous droit au même dénouement en ce qui concerne l’écoute électronique illégale effectuée sur Nancy Riopelle? Assisterons-nous à la naissance d’une alliance entre Nick Romano et Yanick Dubeau? Nous avons bien le droit de rêver...

«Tu m’en dois une...»

Parlant de Nancy Riopelle…

Parallèlement à cette arrestation salutaire, la mère endeuillée et Bruno Gagné ont enterré publiquement la hache de guerre en accordant une entrevue très émotive à Jean Brière. Le tout au rythme de la pièce All the Wild Horses de Ray Lamontagne.

Une fois de plus, la production a su faire un excellent usage d’une chanson au moment le plus opportun, comme ça avait été le cas lors de la mort de Christian Phaneuf, et celle de l’ancien partenaire de Noélie St-Hilaire.

Au terme de cette rencontre, Bruno est demeuré chez Nancy pour boire une coupe de bulles non-alcoolisées.

C’est à ce moment que Nancy a révélé les motivations derrière son allure soignée, son soudain changement d’attitude, et sa reconstruction personnelle.

«Juliette, c’est tout ce que j’avais au monde. C’était l’affaire la plus précieuse dans ma vie. Et tu me l’as enlevée. Donc tu m’en dois une. Je veux que tu me fasses un enfant», a-t-elle déclaré au sergent-détective, qui se retrouve de nouveau dans une position pour le moins... délicate.

Et nous devinons bien qu’un refus de «coopérer» signifierait fort probablement un retour sur le champ de bataille pour les deux principaux intéressés.

Joyeuses Fêtes, mon Bruno...

District 31 sera de retour le lundi 6 janvier à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.