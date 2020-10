«District 31»: un 500e épisode sous le signe de la vengeance

Ce fut une semaine haute en émotions pour les enquêteurs de District 31, semaine qui a pris fin ce jeudi 15 octobre avec la diffusion du 500e épisode de la quotidienne, dont la popularité ne s’estompe pas.

Cet accomplissement digne de mention fut d’ailleurs souligné de façon ingénieuse en début d’épisode lorsque l’alarme de Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) l’a levé du lit à 5:00 du matin.

Les derniers épisodes ont été particulièrement éprouvants pour Daniel Chiasson (Gildor Roy) et ses acolytes, qui ont vu pour la troisième fois en quatre saisons leur lieutenant être la cible d’une tentative de meurtre.

Heureusement, Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) n’a pas connu le même sort que Nadine Legrand et Jeff Morin.

Mais son agresseur, le froid et méthodique Jean Raymond (Benoit Saint-Hilaire), court toujours, et le sort d’Emma (Liliane Skelly), la fille de Gabrielle, paraît de plus en plus incertain.