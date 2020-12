«Sortez-moi de moi»: une impressionnante distribution pour la nouvelle série de Crave en français

Yan Turcotte via Bell Média

Yan Turcotte via Bell Média

Crave dévoile, ce mardi 1er décembre, l’impressionnante distribution de la nouvelle série dramatique Sortez-moi de moi, qui sera diffusée ce printemps.

Cette nouvelle production originale nous plongera au coeur des problématiques entourant le sujet toujours délicat de la santé mentale. Nous suivrons le parcours d’une docteure spécialisée en la matière et d’une équipe d’intervenants de première ligne en urgence de soins. Le développement d’une relation avec un patient ayant eu un épisode de bipolarité placera la protagoniste dans une position compromettante.

La série mettra en vedette Vincent Leclerc, Pascale Bussière, Sophie Lorain, Émile Proulx-Cloutier, Valérie Blais, Bruno Marcil, Danielle Proulx, Émile Schneider et Sandra Dumaresq, pour ne nommer que ceux-ci.

Sortez-moi de moi est produite par Sophie Lorain et Alexis Durant-Brault (qui agit également à titre de réalisateur). Le duo avait déjà fait équipe sur la série Au secours de Béatrice.

«Alexis et moi avons déjà exploré les problèmes de santé mentale dans un projet précédent. Nous avions ici le désir de mettre l’accent sur les tenants et aboutissants de cette thématique sous un autre jour, en soulignant d’une part sa pluralité, mais aussi son côté lumineux, voire parfois extraordinaire», a souligné Sophie Lorain, par voie de communiqué.

«La production peut compter sur une distribution de haut calibre pour incarner des personnages forts, étonnants, et parfois même déstabilisants qui émouvront assurément les téléspectateurs. Sortez-moi de moi aborde la santé mentale d’un point de vue unique et bienveillant», a renchéri Sophie Parizeau, directrice générale (fiction et contenu numérique) chez Bell Média.

Composée de six épisodes de 60 minutes, la première saison de Sortez-moi de moi sera diffusée au printemps 2021, sur Crave et Super Écran.