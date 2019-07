Les histoires insolites de «Distorsion» à la télé cet automne

Québecor Contenu annonce, ce mercredi 9 juillet, la diffusion cet automne de la nouvelle série docu-réalité Distorsion, en plus de la diffusion de la cinquième saison du balado du même nom par l’entremise de QUB Radio.

Animés par les investigateurs du web Émile Gauthier et Sébastien Lévesque, les 13 épisodes de 30 minutes poursuivront au petit écran le travail entamé par le duo depuis 2017 avec leur balado qui, à ce jour, a cumulé plus d’un million de téléchargements.

Avec Distorsion, Gauthier et Lévesque parcourent les bas-fonds du web pour se pencher sur ses histoires les plus obscures, insolites et terrifiantes, valsant entre conspirations, phénomènes paranormaux, disparitions inexpliquées, légendes urbaines, enquêtes non résolues et cyberintimidation.

Plus tôt cette année, le duo publiait également un premier livre, Distorsion: 13 histoires étranges de l’ère numérique, aux Éditions de l’Homme.

«Après le succès du balado et du livre, la chaîne est heureuse d’offrir à son tour à ses abonnés le phénomène Distorsion. Une série originale d’histoires troublantes qui dévoilent le côté sombre du web. Des histoires inusitées qui vont probablement permettre de poser un regard différent sur le monde numérique», a expliqué Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et programmation de Groupe TVA, par voie de communiqué.

Distorsion sera diffusée l’hiver prochain, sur les ondes de Moi et Cie.