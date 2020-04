Le principe est simple: on accroche l’appareil - de la grosseur d’une carte de crédit - à sa ceinture. Il détecte tous les autres «Distanceur social» à proximité à 360 degrés, 10 fois par seconde et émet une alerte si quelqu’un est à moins de 2,5 mètres de nous. La séquence d’alerte est personnalisable, permettant à chaque entreprise d’adapter la force du signal audio, par exemple.

Les premiers dispositifs que les entreprises et particuliers peuvent commander en ligne pourront être livrés dès le 25 mai prochain. L’ensemble de démarrage comprend 10 appareils ainsi que10 câbles de recharge et coûte 1990$.

« Notre devoir est de veiller à la sécurité de nos employés en tout temps, et c’est d’autant plus important dans un contexte de pandémie », déclare Jarred Knecht, cofondateur et directeur de l’exploitation de Technologies Social Distancer Inc. et président de Électroniques Promark Inc. « Comme la plupart des travailleurs doivent collaborer de près pendant leur quart de travail, il peut s’avérer difficile de respecter les règles de distanciation sociale. Le «Distanceur social» offre une solution simple aux travailleurs pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches tout en respectant les règles de sécurité relatives à la COVID-19. »