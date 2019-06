Passer sa vie à attendre… survivre à la disparition de son enfant

Je n’ai pas vraiment eu le choix de continuer à vivre toutes ces années parce que je ne suis pas seule: j’ai six autres enfants. Deux garçons et cinq filles; Mélina était la 6e de la fratrie. On garde tous l’espoir qu’un jour elle va revenir.

À mon retour, la serveuse m’a dit qu’elle était venue, puis repartie, mais qu’elle allait revenir tantôt. J’ai donc attendu un petit bout, mais elle n’est pas revenue. Je suis retournée parler avec la serveuse, mais elle était toute mêlée et n’était plus certaine quel jour exactement elle avait vu Mélina... aujourd’hui, le jour d’avant?

Rendu à l’heure de notre rendez-vous, je me suis présentée au Valentine et j’ai attendu. J’ai attendu un bon 30 à 45 minutes, mais mon garçon m’a appelé pour que j’aille le chercher à son tour. Avant de partir, j’ai dit à la serveuse: «Si elle arrive, tu lui diras que je reviens, ça sera pas long!»

Tout ce que je sais de la chronologie des événements, c’est que Mélina devait aller rejoindre une copine, mais que celle-ci était malade. Ma fille a donc contacté l’une de ses soeurs pour que ses enfants l’accompagnent, mais il faisait trop froid à son goût pour les laisser sortir. Il faisait -40 ce jour-là. Mélina s’était montrée rassurante: il allait y avoir un feu et il était possible de se réfugier à l’intérieur d’un bâtiment pour se réchauffer.

J’ai contacté la copine qu’elle devait rencontrer. «Oui, elle est venue chez nous, vers 13h-13h30, mais moi j’t’étais trop malade pour y aller avec elle faque elle est repartie après quelques minutes». On a su par la suite qu’elle se serait rendue chez son petit ami après. On ignorait qu’elle en avait un. Elle n’y serait restée qu’une dizaine de minutes et aurait rompu avec lui. D’après ce qu’on sait, ça se serait bien passé. C’est donc lui qui l’aurait vu en dernier.

Avec la famille, on a décidé d’attendre un peu en s’imaginant toutes sortes de scénarios. «Elle est peut-être chez ses amies, elle va appeler plus tard», qu’on se disait.

Au cours des premières heures suivant son absence, on était sur les nerfs. À ce moment-là, on n’a pas pensé que c’était une disparition. On s’imaginait simplement que quelque chose était arrivé, qu’elle ne pouvait pas communiquer avec nous, qu’il devait sûrement y avoir une explication.

On a poursuivi les recherches en soirée, avec les filles, on est allé se promener en ville, on a continué d’appeler partout pour essayer de tomber sur quelqu’un qui l’aurait vue ou qui en aurait eu des nouvelles. Rien.

Rendu le lundi matin, très peu rassurée, mais sans paniquer, je me suis dit qu’elle allait sûrement se rendre à l’école. J’y suis arrivée avant les autobus scolaires pour la voir débarquer. Elle n’y était pas. On l’a cherchée toute la journée, un peu partout. Je suis retournée à l’école à la fin des cours, vers 15h, pour voir si elle prendrait son bus pour retourner à la maison. Elle n’y était pas.

J’ai donc décidé d’appeler les policiers lundi soir. À leur arrivée, vers minuit, on a fait une déclaration disant que Mélina était disparue depuis dimanche après-midi et qu’on était restés sans nouvelles depuis. On a appelé son père, ses oncles, les nombreux membres de la famille. Personne ne l’avait vue. La police est allée enquêter à l’école, mais sans relever de piste.

Dans les jours qui ont suivi, on a fouillé son casier à l’école, sa chambre à coucher à la recherche d’une note d’explication… de n’importe quoi justifiant son absence. On a rien trouvé.

La situation devenait vraiment étrange parce que je la connais, ma fille. Elle ne nous aurait jamais laissés de cette façon-là. Elle ne serait jamais partie deux ou trois jours sans me donner de nouvelles. Jamais.

On était inquiet. Évidemment, qu’on se rendait compte qu’on était face à une situation d’exception, mais on n’était pas complètement paniqué non plus. La police nous avait dit considérer l’affaire davantage comme une fugue, qu’une disparition ou un enlèvement. Paraît que c’est une question d’âge, de ce que je me souviens.

On n’a pas attendu que l’enquête de la police se fasse. On a amorcé des recherches nous-mêmes pour que ça bouge. On a fait du porte-à-porte, montré des photos, mis des affiches. On a fait des fouilles dans le boisé derrière la polyvalente avec des chasseurs et avec ma plus vieille, on a carrément marché depuis Sainte-Sabine jusqu’où on reste à Farnham, chacune sur notre bord de rue pour voir si elle n’était pas tombée dans le fossé.

Il n’y a rien qu’on n’a pas fait.

On n’a jamais cru à l’hypothèse de la fugue

Dans toute cette affaire, on a suivi nos propres intuitions, on a fait nos propres efforts, on a diversifié les démarches. Mais la police, elle, est restée confinée à sa théorie initiale: la fugue.

Nous, on ne croyait pas à ça. Mélina était une jeune fille qui aimait avoir du fun, elle était pleine d’énergie. Elle était particulièrement sociable et souhaitait être proche de tout le monde. Il fallait toujours qu’elle soit entourée de ses amis, de ses frères et soeurs.

Elle ne pouvait pas passer une journée sans leur parler pour avoir de leurs nouvelles, savoir ce qu’ils faisaient. Mes enfants sont très proches. Elle ne pouvait pas passer une journée sans les appeler.

Je ne vous mentirai pas. Ça ne s’est pas très bien passé avec la police ni avec les enquêteurs qui ont pris l’affaire en charge au fil des ans. Quand tu vois que ton enfant vulnérable de 13 ans disparaît dans des circonstances complètement floues comme ça, tu es prête, en tant que mère, à faire tout ce qu’il faut faire, même ta propre enquête. On a même fait appel à des voyants et des médiums plusieurs fois. Je ne comprends toujours pas pourquoi la disparition de Mélina n’a été que très peu médiatisée par la police, dès les premières heures. Elle n’avait que 13 ans...

Tout le monde dans la famille tremblait d’inquiétude, toujours un peu plus chaque jour, on se cassait la tête pour trouver des informations et savoir ce qui s’était passé. Mais jamais rien, rien, rien. Chaque fois que le téléphone sonnait, on pensait que c’était elle… On était tout le temps stressé, sur les nerfs, la mâchoire serrée. C’est vraiment pas drôle, passer à travers tout ça.