Discours du Trône: le sort du gouvernement entre les mains du NPD

«On n’a pas décidé en ce moment. (...) On donne une chance au gouvernement libéral de faire ce qu’il faut pour les gens», a laissé tomber Jagmeet Singh, qui veut attendre de voir si les libéraux poseront des gestes concrets pour mettre en oeuvre les congés de maladie payés et augmenter les sommes versées aux chômeurs.

Le Parti conservateur a annoncé qu’il votera contre le discours du Trône lu par la gouverneure générale Julie Payette et tout indique que le Bloc québécois fera de même. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert, pour leur part, laissent planer le doute.

Mme Payette n’avait pas fini de lire le discours mercredi après-midi que, déjà, le premier ministre du Québec, François Legault, pestait sur son fil Twitter. Il en a contre l’intention du gouvernement fédéral de s’ingérer dans les champs de compétences des provinces en santé.

«Je vais en discuter demain (jeudi) avec les premiers ministres des autres provinces», a fait savoir M. Legault dans un gazouillis.

Qui plus est, le document préparé par les libéraux fédéraux ne faisait aucune mention de la hausse des transferts en santé réclamée par l’ensemble des premiers ministres provinciaux.

M. Legault et trois de ses homologues s’étaient rendus à Ottawa vendredi dernier pour réclamer 28 milliards $ de plus en transferts fédéraux d’ici l’an prochain, ce qui porterait la contribution fédérale à 35 % des coûts des soins de santé.

Les doléances du premier ministre du Québec ont été reprises par le chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui en fait une condition à l’appui de son parti au discours du Trône.

«S’il n’accepte pas la demande de Québec en santé, on vote contre. S’il accepte la demande de Québec en santé, on va continuer à jaser des autres affaires qui ne sont, dans bien des cas, pas acceptables», a affirmé M. Blanchet dans une entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

«Les aînés? Si tu as entre 65 et 75 ans, il n’y a pas une cenne pour toi là-dedans. C’est totalement inacceptable. Les principes généraux sur la gestion de l’offre sont les mêmes qu’ils étaient il y a un an. Il n’y a rien qui a bougé dans ça. Et (Trudeau) a promis une relance verte. Il n’y a pas de relance verte là-dedans», énumère-t-il.