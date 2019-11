Mais il comprend également un certain nombre de sélections de la cinémathèque de la 20th Century Fox acquise plus tôt cette année, notamment «Never Been Kissed» («Un baiser, enfin!») et «The Sound of Music» («La mélodie du bonheur»).

Disney Plus est arrivé au Canada et s’inscrit dans le menu de plus en plus garni d’options de télévision.

Au Canada, Disney Plus coûte 8,99 $ par mois, ou 89,99 $ par an, pour une vaste sélection de films et d’émissions parmi les nombreuses marques de Disney, dont Pixar, Marvel et National Geographic.

On y retrouve également des séries télévisées et des films originaux, y compris une reprise non animée de «Lady and the Tramp» («La Belle et le clochard») et une série dérivée de «Star Wars», «The Mandalorian».

Problèmes techniques La nouvelle plateforme a toutefois connu des problèmes techniques à son lancement aux États-Unis et au Canada, plusieurs utilisateurs affirmant avoir rencontré des difficultés pour accéder à leur compte.



Des captures d’écran publiées sur Twitter et d’autres réseaux sociaux montrent le message “Impossible de se connecter à Disney+”, accompagné d’une image du film d’animation “Les Mondes de Ralph” et d’une invitation à réessayer la connexion.



“La demande des consommateurs pour Disney+ a dépassé nos grandes attentes. Nous sommes heureux de cette réaction incroyable et travaillons pour résoudre rapidement le problème en cours”, a indiqué un porte-parole de Disney à l’AFP.

- Agence France-Presse

