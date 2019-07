Disney a trouvé sa «Petite sirène»

Après Cendrillon, La Belle et la bête, Le livre de la jungle, Dumbo, Aladdin et Le Roi lion, Disney offrira bientôt au public une nouvelle version en prises de vue réelles de La petite sirène.

Cette nouvelle version sera réalisée par Rob Marshall, un habitué des comédies musicales qui nous a offert, entre autres, Mary Poppins Returns, Chicago, Into the Woods et Nine.

«Après une recherche exhaustive, il était clair que Halle possède cette rare combinaison d’esprit, de coeur, de jeunesse, d’innocence et de fond - en plus d’une voix à couper le souffle - toutes les qualités désirées pour interpréter ce rôle iconique», a déclaré Rob Marshall par voie de communiqué.

Sorti en 1989, le film La petite sirène avait cumulé des recettes de 211 millions de dollars à travers le monde - ce qui équivaudrait aujourd’hui à près de 390 millions de dollars.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.