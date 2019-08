Disney prépare une nouvelle version de «Home Alone»

Normalement, on n’entend pas parler de Maman j’ai raté l’avion (Home Alone en version originale) et de Kevin McCallister avant le mois de décembre, quand les décos sont bien installées, qu’on cuve notre vin (genre le 26) et qu’on s’écrase devant la télé pour un petit film de Noël. Mais cette année, en plein mois d’août, on apprend qu’on pourrait bientôt avoir droit à une nouvelle version de ce classique de 1990.