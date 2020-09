Trudeau accepte de discuter des transferts en santé avec les provinces

ASSOCIATED PRESS

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a accepté de tenir une réunion virtuelle des premiers ministres sur les transferts fédéraux en matière de soins de santé aux provinces et territoires.

Son accord lors d’une conférence téléphonique avec les premiers ministres, jeudi, est intervenu un jour après que François Legault du Québec, et Doug Ford de l’Ontario, aient lancé un appel conjoint pour une augmentation significative du financement qu’Ottawa leur envoie pour aider à couvrir les coûts croissants des soins de santé.

Le gouvernement fédéral s’est déjà engagé à transférer 19 milliards de dollars aux provinces pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, dont quelque 10 milliards de dollars pour les dépenses liées à la santé.

Mais François Legault et Doug Ford ont souligné que cette somme représentait un transfert ponctuel et ils ont fait valoir que ce dont les provinces ont besoin, c’est d’un financement durable et à long terme pour couvrir les coûts exorbitants des nouvelles technologies, des médicaments, des soins reliés à la population vieillissante, ainsi que ceux reliés à la pandémie en cours.