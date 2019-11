Une troisième saison confirmée pour «Discussions avec mes parents»

Radio-Canada confirme, ce mardi 26 novembre, que la très populaire comédie Discussions avec mes parents sera de retour l’an prochain pour une troisième saison.

Ce nouveau tour de piste, toujours écrit par François Morency et mettant en vedette Vincent Bilodeau, Marie-Ginette Guay, Blaise Tardif et Caroline Bouchard, comptera 13 épisodes.

Une nouvelle qui n’a rien de surprenant, puisque la série attire désormais plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine.

François Morency a pris quelques instants pour commenter la nouvelle par l’entremise de sa page Facebook, remerciant notamment le public pour «l’accueil démesurément chaleureux que vous nous réservez cet automne».

«Les cotes d’écoute qui grimpent de 40%, la chaleur de vos commentaires, par Facebook, par Instagram, quand on se croise dans la rue, ce que vous dites aussi à tous les autres acteurs et actrices de la série, on est un peu dépassés par autant d’amour», a-t-il déclaré.

François Morency affirme qu’il a déjà terminé l’écriture des quatre premiers épisodes de cette nouvelle saison, tout en invitant les fans de l’émission à ne pas rater les deux derniers rendez-vous de cette deuxième saison, dont celui du 9 décembre qui sera un «Spécial Noël».

Discussions avec mes parents est diffusé le lundi à 19h30, sur les ondes d’ICI Télé.