Quand François Morency discute avec «ses parents» durant le confinement

François Morency a fait plaisir aux fans de la série Discussions avec mes parents - et aux internautes en général - en partageant une vidéo dans laquelle il prend des nouvelles de ses parents fictifs, Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) et Rollande (Marie-Ginette Guay), en cette période de confinement.

«Pourriez-vous remettre les téléphones vis-à-vis vos faces? Je ne vois rien que des gros plans d’oreille, de narine, de joue et de coin de face», lance d’abord l’humoriste, constatant que ses géniteurs télévisuels en arrachent toujours autant avec la technologie.

Il est ensuite question du plus récent roman de Danielle Cuivre, Le circoncis sans souci, du jeu du lavabo musical, et des techniques qu’ils emploient pour se conformer aux mesures mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

«J’ai même ajouté de la térébenthine dans le savon! On a les mains sèches et on sent la rénovation, mais on ne sera pas malade», mentionne Jean-Pierre, très satisfait de son initiative.

C’est toutefois sur un ton beaucoup moins enthousiaste qu’il se désole par la suite que les salons de quilles ne soient pas reconnus comme un service essentiel.

Se souciant des réserves de papier hygiénique de leur fils, Jean-Pierre lui propose de lui envoyer quelques carrés de papier de toilette par la poste, tandis que Rollande lui suggère «des napkins humides en sachet de la rôtisserie Langlois».

«Ça peut toujours dépanner», souligne-t-elle.

Au moment de publier ces lignes, la vidéo avait déjà été visionnée près de 920 000 fois.