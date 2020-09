Discours du Trône: un plan «responsable et ambitieux», promet Trudeau

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick M. Trudeau a conclu deux jours et demi de réunions de son conseil des ministres dont le but était d’élaborer une stratégie pour éviter que la pandémie ne fasse davantage de dommages dans la vie des Canadiens.

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau dévoilera la semaine prochaine un plan qu’il promet «responsable et ambitieux» alors que le pays fait face à une montée de cas de COVID-19. M. Trudeau a conclu mercredi deux jours et demi de réunions de son conseil des ministres dont le but était d’élaborer une stratégie pour éviter que la pandémie ne fasse davantage de dommages dans la vie des Canadiens. À l’issue de ces rencontres, le premier ministre a vanté la future feuille de route de son gouvernement. «Nous allons présenter un plan responsable et ambitieux pour protéger les Canadiens, pour bâtir un avenir meilleur. (...) Plus que jamais, nous avons besoin d’une économie qui bénéficie à tous les Canadiens», a-t-il indiqué mercredi après-midi, entouré de quelques membres du son cabinet. La pandémie a déjà bouleversé les plans du gouvernement visant à respecter les engagements sur lesquels les libéraux ont été réélus l’automne dernier, alors que la crise des changements climatiques était en tête de leur programme. Le discours du Trône qui sera présenté mercredi prochain devait porter sur une relance économique «verte», mais la récente hausse de cas de COVID-19 au pays a changé les choses. «D’abord, notre priorité demeure de garder les Canadiens en sécurité. On ne peut pas parler d’une relance économique sans avoir les Canadiens confiants et en santé et c’est donc la première chose sur laquelle on s’est attardés pendant cette retraite du conseil des ministres», a indiqué M. Trudeau. Les ministres qui ont défilé au micro des journalistes — à plus de deux mètres — depuis le début de la semaine ont indiqué que la lutte aux changements climatiques était toujours une priorité. Elle n’est juste plus «la priorité immédiate», a candidement admis le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, qui était un militant écologiste avant son entrée en politique.