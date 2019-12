Une absence remarquée du mot «pétrole» dans le discours du Trône

Deux porte-parole conservateurs sont ressortis parler aux journalistes pour critiquer cette sortie du Bloc québécois, et ce, même si leur chef Andrew Scheer avait déjà pris la parole auparavant pour réagir au discours du Trône.

Shannon Stubbs et Gérard Deltell se demandent s’il y a eu une «entente» entre les libéraux et les bloquistes pour s’assurer de l’absence du mot «pétrole» du discours du Trône — et ce, même s’ils n’ont aucun fondement pour appuyer cette hypothèse.

Un porte-parole du premier ministre Justin Trudeau a aussitôt réfuté cette accusation. «C’est la première fois que j’entends parler de ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça», a déclaré Cameron Ahmad. Le Bloc n’a pour sa part pas voulu commenter ces allégations.

La chef parlementaire du Parti vert du Canada, Elizabeth May, se désole de son côté, qu’il n’y ait «pas un seul mot au sujet de l’urgence climatique» dans le discours du Trône.

Patrick Bonin, porte-parole pour Greenpeace, se console pour sa part du fait que le discours de jeudi mettait beaucoup plus l’accent sur la lutte aux changements climatiques que l’exploitation des ressources naturelles.

«Maintenant, le gouvernement doit avoir le courage de ses convictions et de son discours et se tenir debout pour aider les travailleurs pétroliers et gaziers à faire la transition, et non pas à faire davantage de développement pétrolier et gazier», dit-il en entrevue.

Pas d’appui assuré des autres partis

Avec l’appui des 32 députés du Bloc québécois, les libéraux sont assurés d’avoir suffisamment de votes pour leur premier test de confiance en situation minoritaire.

Ils n’ont donc pas besoin des appuis des autres partis, qui n’ont pas l’intention d’appuyer le discours du Trône à ce moment-ci de toute manière.

Pour le chef conservateur Andrew Scheer, le discours présenté jeudi n’est rien de moins qu’une «insulte» aux citoyens de l’Alberta et de la Saskatchewan. Il a l’intention de présenter un amendement pour tenter de rassurer les citoyens de l’Ouest canadien.