“Je peux m’identifier à beaucoup d’entre vous à la recherche d’un emploi”.

Lors de la 2e journée de la convention républicaine en Caroline du Nord le 25 août, Tiffany Trump a tenu à afficher son soutien à la candidature de son père Donald Trump. Plutôt discrète en politique, la fille du président américain a pourtant livré un discours remarqué. Et pas toujours pour le meilleur.

“En tant que jeune diplômée, je peux m’identifier à beaucoup d’entre vous à la recherche d’un emploi”, a-t-elle affirmé sans sourciller. Cette remarque a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus. À 26 ans, Tiffany Trump est diplômée de la prestigieuse école de droit de Georgetown. Et elle est aussi la fille du président le plus riche de l’histoire américaine...

“Le thème de ce soir est l’audace”, a ainsi commenté non sans ironie Tom Nichols, un universitaire américain spécialiste des affaires internationales, sur Twitter. “Tiffany Trump est à la recherche d’un emploi, quelqu’un y croit?” poursuit une internaute.

La famille Trump au premier rang

Comme au premier soir, la famille du président a occupé une place centrale dans cette convention, avec les discours des enfants Trump nés de précédents mariages.

Lundi, son fils aîné Donald Trump Jr avait résumé l’élection présidentielle à venir à un choix entre “l’église, le travail et l’école” et “l’émeute, le pillage et le vandalisme”. Et vanté sa réaction face au virus “venu de Chine”.

À aucun moment, dans les différentes vidéos diffusées au cours de la soirée, en particulier une cérémonie de naturalisation à la Maison-Blanche, le président américain ne portait de masque.

Le milliardaire acceptera officiellement jeudi, et pour la deuxième fois, la nomination de son parti, lors d’un discours dans les jardins de la Maison-Blanche.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: Les discours de Melania et Eric Trump