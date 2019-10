Justin Trudeau assure avoir entendu le message des Québécois

Paul Chiasson/La Presse canadienne Le chef libéral Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau arrivant sur scène.

«Vous avez voté en faveur d’un agenda progressif et d’actions concrètes contre les changements climatiques», a résumé Justin Trudeau, lorsqu’il a fait son entrée sur la scène du Palais des congrès de Montréal, là où avait lieu le rassemblement libéral.

Les résultats ont été serrés, surtout en début de soirée, mais beaucoup moins que ce à quoi on s’attendait… Les électeurs canadiens ont finalement décidé de réitérer leur confiance envers Justin Trudeau . C’est toutefois un gouvernement minoritaire qui prendra place à Ottawa , avec une trentaine de sièges de plus que les conservateurs.

Il est apparu sur scène les traits tirés, peu après 1h, sur les notes de sa fameuse chanson de campagne (version améliorée), Levons la main. Justin Trudeau a d’ailleurs interrompu le discours de son adversaire conservateur Andrew Scheer, après que ce dernier eut fait de même avec le chef néo-démocrate Jagmeet Singh.

Justin Trudeau s’est notamment adressé spécifiquement aux Québécois.

«Mes chers Québécois, j’ai entendu votre message ce soir. Vous voulez continuer d’avancer avec nous, mais vous voulez vous assurer que la voix du Québec se porte encore plus à Ottawa... Et je vous donne ma parole: mon équipe et moi serons là pour vous.»

Trudeau a insisté plus d’une fois, avec sa voix cassée, sur le fait que l’environnement était l’enjeu le plus important dans ce nouveau mandat que les Canadiens lui ont confié.

«On sait qu’on a énormément de travail à faire. Je vous donne ma parole: on va continuer ce qu’on a commencé.»