Le discours d'adieu de Donald Trump était truffé de mensonges

À sa sortie, le président Donald Trump a revendiqué le mérite de ce qu’il n’a pas fait et a déformé son bilan en matière d’emplois, d’impôts, de pandémie et bien plus encore. Son discours d’adieu était en fait truffé de mensonges. De plus, en déclarant que les Américains étaient “horrifiés” par l’assaut du Capitole, il a passé sous silence les encouragements qu’il avait donnés à la foule avant l’émeute et les éloges qu’il avait faits à l’égard des assaillants tandis qu’ils étaient encore en train de piller le siège gouvernemental. Voici un aperçu de ses déclarations. COVID-19 TRUMP: “Une autre administration aurait pris trois, quatre, cinq, peut-être même jusqu’à dix ans pour développer un vaccin. Nous l’avons fait en neuf mois.” LES FAITS: En fait, l’administration n’a développé aucun vaccin. Les sociétés pharmaceutiques l’ont fait. Et l’une des deux entreprises américaines qui ont mis au point les vaccins actuellement utilisés n’a pas pris les fonds du gouvernement. L’affirmation de M. Trump selon laquelle une autre administration aurait pris des années à développer le vaccin est difficile à croire. Les vaccins contre la COVID-19 ont été conçus très rapidement, mais d’autres pays y ont également contribué. Un vaccin contre le coronavirus n’est pas une réalisation singulière des États-Unis, encore moins de l’administration Trump. Le fabricant de médicaments américain Pfizer a développé son vaccin en partenariat avec BioNTech en Allemagne. L’entreprise n’a pas utilisé l’argent fédéral, mais elle a bénéficié d’un engagement anticipé de Washington pour acheter de grandes quantités si le vaccin était efficace. Un vaccin de Moderna, des États-Unis, est également largement utilisé. Le vaccin britannique d’AstraZeneca-Oxford est administré dans plusieurs pays et les vaccins de la Chine et de la Russie sont également utilisés, mais de façon plus limitée. Dans le monde, plus d’une douzaine de vaccins potentiels en sont aux dernières phases d’essais.

ASSOCIATED PRESS

Anciens combattants TRUMP: “Nous avons réussi VA Choice” LES FAITS: Non, il n’a pas adopté le programme Choice pour les anciens combattants. C’est l’ancien président Barack Obama qui l’a fait. M. Trump l’a élargi. Le programme permet aux anciens combattants d’obtenir des soins médicaux en dehors du système des anciens combattants sous certaines conditions. Le président Trump a tenté à de nombreuses reprises de s’attribuer le mérite de la réussite de M. Obama. Impôts TRUMP: “Nous avons adopté le plus grand ensemble de réductions d’impôts et de réformes de l’histoire américaine.” LES FAITS: Ses réductions d’impôt ne se rapprochent même pas des plus importantes de l’histoire des États-Unis. Il s’agit d’une réduction d’impôts de 1500 milliards $ US sur dix ans. En proportion de l’ensemble de l’économie, une réduction d’impôt de cette taille se classe au 12e rang, selon le Comité pour un budget fédéral responsable. La réduction de 1981 du président Ronald Reagan est la plus importante, suivie de la baisse d’impôts de 1945 qui a financé la Seconde Guerre mondiale. Les réductions d’impôts post-Reagan figurent également parmi les plus importantes sur le plan historique: les coupes du président George W. Bush au début des années 2000 et le renouvellement de celles-ci par Barack Obama une décennie plus tard. Économie TRUMP: “Nous avons également construit la plus grande économie de l’histoire du monde.” LES FAITS: Non, les chiffres démontrent que ce n’était pas la plus grande de l’histoire des États-Unis. Et il est le premier président depuis Herbert Hoover - à l’époque de la Grande Dépression - à quitter ses fonctions avec moins d’emplois qu’à ses débuts. Les États-Unis avaient-ils un nombre historique d’emplois avant la pandémie? Bien sûr, la population avait augmenté. Le taux de chômage de 3,5 % avant la récession était à son plus bas niveau depuis un demi-siècle, mais le pourcentage de personnes travaillant ou cherchant un emploi était toujours en dessous du sommet de 2000. L’économiste lauréat d’un prix Nobel Paul Romer s’est penché sur le bilan de croissance économique de Donald Trump. La croissance sous le président Trump était en moyenne de 2,48 % par an avant la pandémie, à peine supérieure aux gains de 2,41% obtenus au cours du deuxième mandat de Barack Obama. En revanche, l’expansion économique qui a commencé en 1982 sous la présidence de Ronald Reagan a généré une croissance moyenne de 4,2 % par an.