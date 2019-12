OTTAWA — Le Directeur parlementaire du budget affirme que les plus récentes perspectives financières du gouvernement Trudeau soulèvent des questions sur la capacité des libéraux à gérer la dette nationale comme ils l’ont promis — ou même de respecter d’autres promesses électorales.

Les libéraux soutiennent que la santé des finances publiques se mesure plus fidèlement par le «ratio de la dette par rapport au PIB» plutôt que par le chiffre brut du déficit annuel. Or, le directeur parlementaire du budget, chargé de surveiller les dépenses du Parlement, conclut dans un nouveau rapport que ce ratio de la dette au PIB ne baissera pas non plus cette année, à moins d’une réduction des dépenses, d’une augmentation des recettes ou d’une croissance économique plus rapide avant la fin de l’exercice financier, en mars 2020.

«Les perspectives financières présentées dans la mise à jour économique et budgétaire ne respectent pas l’engagement du gouvernement de réduire la dette par rapport au PIB, car le gouvernement prévoit un ratio dette/PIB de 31,0 % en 2019-2020 et 2020-2021, supérieur à 30,8 % en 2018-2019», écrit le directeur parlementaire du budget. Le DPB ajoute que la situation pourrait devenir plus difficile si l’économie devait ralentir.

Le rapport suggère également aux parlementaires de demander aux libéraux plus de précisions sur leur engagement de réaliser des économies de 1,5 milliard $ par année.