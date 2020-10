À quoi ressemblerait une élection fédérale en pleine pandémie?

M. Perrault souligne qu’Élections Canada aura besoin de quatre mois pour mettre en œuvre sa proposition de vote sur deux jours de fin de semaine.

«C’est pourquoi je demande au Parlement et au gouvernement d’étudier ce rapport et d’agir rapidement pour aider Élections Canada à se préparer pour une élection générale en situation de pandémie», écrit-il dans le rapport.

M. Perrault dit qu’Élections Canada entrevoit trois défis majeurs s’il devait administrer une élection pendant la pandémie.

Le vote prendrait plus de temps en raison de la limitation du nombre d’électeurs et d’employés présents dans les bureaux de vote. De plus, moins de personnes seraient probablement disposées à travailler dans les bureaux de vote — d’autant plus qu’en général, environ les deux tiers des employés électoraux sont âgés de 60 ans ou plus, le groupe d’âge le plus vulnérable au COVID-19.

Et la pandémie rendrait probablement plus difficile la recherche d’emplacements pour les bureaux de vote, car certains propriétaires pourraient ne pas vouloir ouvrir leurs bâtiments au public et risquer d’être infectés. Cela peut être particulièrement vrai pour les écoles, les églises et les installations communautaires qui desservent les groupes vulnérables.