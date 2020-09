Silhouettes révolutionnées

Le premier défilé, baptisé New Look, a lieu le 12 février 1947. C’est au 30 avenue Montaigne, à Paris, qu’est présentée cette première collection. La silhouette y est jugée révolutionnaire. Taille cintrée, poitrine haute et ronde, épaules étroites, jambes couvertes à 40 cm au-dessus du sol, ainsi est née la fameuse ligne en «8». Point de départ de cette exposition.

Réunissant des modèles du riche fonds Dior de la collection permanente du Musée royal de l’Ontario, une douzaine de tenues de la collection Costume, mode et textiles du Musée McCord et des prêts de Dior Héritage, l’exposition couvre la période allant de 1947 à 1957. La première ainsi baptisée Le New Look d’après le tout premier défilé présenté en 1947. La deuxième période s’étend de 1950 à 1953, caractérisée par des courbes moins voluptueuses, où la taille et les hanches sont moins marquées. La dernière en 1954, qui correspond à la ligne H. La taille semble disparaître, le style des années 1920.