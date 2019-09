À quand la diminution des tarifs de stationnement dans les hôpitaux?

Vera_Petrunina via Getty Images

Vera_Petrunina via Getty Images Les frais de stationnement peuvent atteindre 25 $ par jour à Montréal.

Le député caquiste de Lévis, François Paradis, aujourd’hui président de l’Assemblée nationale, estimait que le gouvernement libéral profitait du malheur des patients et de leurs proches en maintenant des tarifs élevés.

À l’heure actuelle, les frais de stationnement peuvent atteindre 25 $ par jour à Montréal. La Coalition avenir Québec (CAQ) promettait en campagne électorale de rendre le stationnement gratuit pour les deux premières heures et d’instaurer des tarifs allant de 7 $ à 10 $ au maximum par jour dans les établissements de santé.

«On doit faire des travaux de préparation aussi des stationnements en soit, parce que quand on va implanter cette nouvelle façon de faire pour les frais de stationnement, il va falloir être sûr que les gens qui utilisent ces stationnements, c’est vraiment les gens qui viennent à l’hôpital ou dans les installations du réseau de la Santé et des Services sociaux», a-t-elle ajouté.

D’autres engagements...

Mardi, elle a justifié encore plus sa décision de repousser cette promesse phare de la CAQ aux calendes grecques en affirmant qu’elle a été occupée, depuis un an, à réaliser «plusieurs» autres engagements.

Lesquels? «Bien, écoutez, on a des projets de loi, là, qui s’en viennent, a-t-elle dit. Écoutez, ça prend un certain temps avant de réaliser certains engagements. (...) On a réalisé des ouvertures, par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées, c’est la première fois qu’un gouvernement va aller chercher vraiment un déploiement de compétences.

«Il faut bien faire les choses», insiste la ministre, en rappelant avoir gelé les tarifs de stationnement dès son arrivée en poste.

Le surplus budgétaire du Québec devrait atteindre cette année 4,3 milliards $, selon l’Institut du Québec, après le versement au Fonds des générations de quelque 3,1 milliards $. Il pourrait même dépasser les 5 milliards $, selon certaines estimations.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre François Legault a cependant prévenu les Québécois que les milliards de surplus engrangés sont déjà affectés à remplir certaines promesses électorales coûteuses, comme la réduction d’environ de moitié de la taxe scolaire et les allocations familiales, qui ont été bonifiées pour le deuxième et le troisième enfant.