Différent comme toi au profit de la Fondation Véro & Louis

Pourquoi «Différent comme toi» ? Pour célébrer la différence et l’unicité de tous et chacun.

À l’achat d’un t-shirt, 15 $ sont remis à la Fondation Véro & Louis qui a pour but de construire des milieux de vie pouvant accueillir des adultes autistes de 21 ans et plus ayant besoin de soutien au quotidien. 7 507 000 $ ont été amassés à la date d’aujourd’hui.