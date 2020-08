Dieudonné banni définitivement de Facebook

GUILLAUME SOUVANT via Getty Images

GUILLAUME SOUVANT via Getty Images (photo d'archives)

Il y était suivi par plus d’un million de personnes. Ce lundi 3 août, la page Facebook de Dieudonné M’Bala M’Bala n’était plus en ligne. Le réseau social a en effet supprimé la page du polémiste pour “contenu se moquant des victimes de la Shoah” et “termes déshumanisants à l’encontre des Juifs”. Une sanction qui vaut également pour son compte Instagram.

“En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M’Bala M’Bala de Facebook et d’Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu’ils sont n’ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram”, a expliqué à l’AFP un porte-parole de Facebook.

“Par son comportement, il n’a également pas respecté nos règles sur la haine organisée”, précise au HuffPost le réseau social.

“Une grande victoire”

Sur les réseaux sociaux, plusieurs acteurs luttant contre l’antisémitisme ou la haine en ligne se sont félicités de cette suppression. “Le ‘Mur’ de la Page Facebook de Dieudonné M’Bala M’Bala est enfin tombé. C’est pour nous une grande victoire et l’aboutissement d’un long combat. L’air est plus respirable ce matin sur les réseaux sociaux. Un antisémite a cessé d’émettre!” a réagi la Licra, en faisant référence au spectacle “Le Mur” de Dieudonné, qui avait été frappé d’interdiction en 2014.

“Cette décision va dans le bon sens: celui d’un Internet plus sûr où la haine n’a pas sa place. Il faut continuer”, a renchéri dans un tweet le Conseil représentatif des juifs de France (Crif).