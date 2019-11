Un dictionnaire pas comme les autres

Le désormais célèbre compte Instagram«Le dictionnaire des vedettes du Québec» a maintenant sa version papier. En plus de présenter leur nouveau livre, les trois auteurs mystères du compte sont sortis de leur anonymat, lundi soir, au Bordel comédie club.

En effet, on sait maintenant que ce sont Charles Deschamps, Charles-Alex Durand et Antoine Desjardins-Cauchon qui se cachent derrière les définitions amusantes des vedettes d’ici. Les trois amis oeuvrent tous dans le milieu de l’humour.

La page, qui a été lancée il y a plus d’un an, compte plus de 55 000 abonnés. Si vous ne figurez pas parmi ces 55 000 personnes, le concept est plutôt simple et efficace: « une vedette d’ici, une définition, une photo. Avec rires – ou grimaces – qui s’ensuivent».

Le livre reprend le même concept que sa version numérique en ajoutant au passage plus de 200 nouvelles définitions inédites. Publié chez Les Éditions de l’Homme, le livre est disponible dès le 6 novembre.

Pour en savoir plus sur le celui-ci, sur les auteurs ou sur le processus d’écriture des blagues, voyez notre vidéo ci-haut.