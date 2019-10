Devrait-on interdire la cigarette électronique?

Les mauvaises nouvelles s’accumulent depuis quelques semaines pour les adeptes de la cigarette électronique. Après des centaines de cas aux États-Unis, puis un en Ontario, il y a deux semaines, ce fut au tour du Québec, la semaine dernière, de déclarer un premier cas de maladie pulmonaire sévère liée au vapotage.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a même tenu à rappeler par communiqué que «le vapotage n’est pas sans risque et [que] ses effets à long terme ne sont pas encore connus». Pendant ce temps, le Massachusetts a annoncé l’interdiction totale de ce type de produits pour les quatre prochains mois. La Ville de San Francisco avait déjà adopté une mesure semblable au mois de juin. Devrait-on faire la même chose au Québec, en attendant d’avoir plus d’études fiables sur le sujet? Pas nécessairement, selon deux experts interrogés par le HuffPost Québec.

Ce qu’on sait jusqu’à maintenant

La majorité des personnes victimes de ces maladies pulmonaires sévères consommaient des cartouches de cigarette électronique achetées sur le web. En fait, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui a fait une petite enquête sur la question aux États-Unis, 87% de ceux qui ont eu des symptômes graves avaient consommé des cartouches de THC (une composante du cannabis) achetées sur Internet. Cela a ensuite causé une réaction inflammatoire à leurs poumons, qui a détruit certains tissus. Certains en gardent des séquelles après leur séjour à l’hôpital.

«On soupçonne que l’acétate de vitamine E, utilisée pour épaissir l’huile de cannabis, soit à l’origine des maladies», explique Gérald J. Zagury, professeur à Polytechnique Montréal et expert en évaluation de l’exposition aux substances chimiques, qui agit aussi à titre de consultant pour Vaporus, une entreprise québécoise qui fabrique des liquides de vapotage.

Ces premiers cas au Canada ne sont que la pointe de l’iceberg, selon le Dr Nicholas Chadi, pédiatre au CHU Sainte-Justine et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l’adolescence et toxicomanie. Il travaille d’ailleurs en ce moment à l’élaboration d’un sondage à ce sujet qui sera lancé la semaine prochaine, en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de santé publique du Canada, qui visera à répertorier tous les cas de maladies et de blessures attribuables à la cigarette électronique.