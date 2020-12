Jean Pascal, deuxième candidat confirmé de «Big Brother Célébrités»

Julie Perreault via Instagram/jeanpascalchamp

Julie Perreault via Instagram/jeanpascalchamp

«J’ai accepté l’invitation, parce que je suis un homme de défi. J’aime gagner, et je pense que Big Brother Célébrités va être un challenge tant au niveau physique que psychologique», a déclaré celui qui n’était pas tant familier avec le concept de l’émission avant d’accepter d’y prendre part.

Après le chanteur et comédien Claude Bégin la semaine dernière , le boxeur Jean Pascal a été confirmé comme deuxième candidat qui prendra part à l’édition québécoise de Big Brother Célébrités, qui sera diffusée l’hiver prochain sur les ondes de Noovo. La nouvelle a été annoncée ce mercredi 2 décembre dans le cadre de l’émission de radio L’heure du lunch, diffusée sur les ondes de Rouge .



Les noms de plusieurs personnalités publiques qui pourraient potentiellement prendre part à cette aventure télévisuelle encore inédite au Québec circulent depuis quelques temps, dont ceux de Marie-Chantal Toupin, de François Lambert, de Varda Étienne, et de Jean-Thomas Jobin.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.

Au bout de 13 semaines, ce sont les participants exclus qui couronneront celui ou celle parmi les finalistes qui se sera le plus illustré au cours des semaines précédentes.

Les participants qui auront bien voulu mettre leur vie sur pause pendant quelques semaines pour prendre part à l’aventure seront issus de «tous les horizons de la sphère publique». Plus tôt cet automne, Noovo évoquait la présence de personnalités artistiques et sportives, ainsi que d’influenceurs.

Animée par Marie-Mai, Big Brother Célébrités sera diffusée à compter du 10 janvier, sur les ondes de Noovo.