Deuxième saison confirmée pour «Rue King»

TVA confirme, ce mercredi 28 octobre, que la sitcom improvisée Rue King aura bel et bien droit à une deuxième saison.

Stéphane Bellavance reprendra son rôle de maître du jeu, tandis que Pier-Luc Funk, Sophie Cadieux et Marie-Ève Morency interpréteront de nouveau les trois colocs à qui tout peut arriver. Mehdi Bousaidan, Stéphane Crête et Sylvie Moreau continueront pour leur part d’effectuer des apparitions sporadiques tout au long de ce second tour de piste.

Rachid Badouri, Laurent Paquin et même le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, figureront parmi les invités surprises qui participeront à un épisode de cette nouvelle saison.

Le tournage a déjà débuté, et le tout devrait débouler assez rapidement puisque, comme pour la première saison, tout ici est improvisé. Il n’y a pas de texte, aucune répétition, et les comédiens n’ont qu’une seule prise pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Pier-Luc Funk exprime clairement son désir de voir son personnage survivre à ces nouveaux épisodes, tandis que Mehdi Bousaidan aimerait bien savoir où le sien habite, et à quoi sert exactement l’application qu’il a inventée.

Il sera évidemment intéressant de voir comment les artisans d’une série exécutée avec aussi peu de planification se débrouilleront avec les mesures sanitaires et les règles de distanciation physique.

La deuxième saison de Rue King sera diffusée cet hiver, sur les ondes de TVA.