Deuxième saison confirmée pour «Les Mecs»

Radio-Canada a confirmé, ce mardi 5 janvier, que la comédie Les Mecs, de l’auteur Jacques Davidts (Les Parent) aura droit à une deuxième saison, qui sera composée de dix nouveaux épisodes.

Ricardo Trogi sera de retour à la réalisation, tandis que Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale reprendront leur rôle respectif de quinquagénaires cherchant tant bien que mal à trouver leur place dans le monde d’aujourd’hui avec l’aide de beaucoup de vino.

Le synopsis de ce deuxième tour de piste va comme suit: «Alors que Christian (Christian Bégin) doit jongler avec l’Alzheimer de sa mère, Colette (Béatrice Picard), Martin (Normand Daneau) débarque chez lui, avec armes et bagages, après une tumultueuse rupture avec Sophie (Nathalie Mallette). Entre-temps, Sylvie, l’ex de Christian et mère de Sébastien (Alexandre Nachi), viendra compliquer la vie de nos quinquagénaires tandis qu’Étienne (Yanic Truesdale), pour son plus grand bonheur, sera de retour en couple avec Dan (Guillaume Lambert).»

Si tout va bien, le tournage débutera ce printemps, pour une diffusion au cours de la saison 2021-2022.

Les Mecs avaient connu un franc succès sur ICI Tou.tv Extra lors de sa diffusion l’automne dernier, figurant toujours parmi les dix émissions les plus visionnées de la plateforme.

La première saison des Mecs sera diffusée les mercredis à 21h30 à compter du 6 janvier, sur les ondes d’ICI Télé.