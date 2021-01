Vaccination: Québec opte pour une 2e dose entre 42 et 90 jours après la première

Mais l’objectif, ultimement, est de réduire l’intervalle entre les deux doses, dès que le Québec aura accès à un plus grand nombre de doses. «Si on avait [plus de] vaccins, on n’en serait pas là», a lancé Richard Massé.

Le ministre Dubé a réitéré que le gouvernement souhaite que le plus grand nombre possible de personnes vulnérables aient accès à une première dose.

M. Massé s’est dit tout de même confiant avec cette façon de faire, précisant que les nombreuses expériences avec des vaccins dans le passé ont su démontrer que l’immunité ne disparaissait pas du jour au lendemain, et que même si la deuxième dose est repoussée, on peut se permettre de penser que c’est «sécure et efficace.»

À l’heure actuelle, plus de la moitié des résidents des CHSLD ont reçu une première dose, selon le ministre Dubé.

Selon Ottawa, la deuxième dose des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna devraient idéalement être administrées au plus tard six semaines après la première. M. Dubé a tenu à rappeler que le fédéral avait par contre précisé que chaque province devait tenir compte de son contexte épidémiologique.

«Dans notre contexte, c’est la meilleure stratégie, on doit composer avec très, très peu de vaccins, on est engagé dans une course contre la montre», a déclaré Christian Dubé.

Le ministre a laissé savoir que le gouvernement avait communiqué avec Pfizer pour informer de cette décision. Il a indiqué que l’objectif de cette communication n’était pas d’obtenir une approbation de la compagnie pharmaceutique.

Les résidents des RPA bientôt vaccinés

Selon le ministre, reporter la deuxième dose pour tous permettra de vacciner les aînés des résidences pour personnes âgées (RPA), qui viennent après les résidents des CHSLD et les employés de la santé dans l’ordre des priorités.

Christian Dubé a ainsi annoncé que la vaccination dans les RPA devrait commencer le 25 janvier.

«La lumière est vraiment au bout du tunnel, on la voit. On fait le plus vite possible pour vacciner les autres pour que vous puissiez retrouver une vie la plus normale possible», a-t-il assuré, après avoir fait référence à la décision «crève-coeur» du gouvernement de ne plus donner accès aux cafétérias dans les RPA, où les repas sont servis dans les chambres depuis le 9 janvier.

Un confinement qui pourrait «se durcir»

Ce n’est pas parce qu’on a un vaccin qu’on doit relâcher les bonne habitudes de la distanciation sociale et du port du masque, a rappelé Christian Dubé, qui a évoqué, notamment, un relâchement dans les CHSLD, où «on se sent immunisé» par le vaccin.

Même si le nombre de cas est assez stable depuis quelques jours, le nombre d’hospitalisations et de décès, eux, demeurent inquiétants, a-t-il souligné. «Sauver des vies, c’est un impératif moral, réduire le nombre d’hospitalisations, c’est une nécessité.»

Malgré le couvre-feu mis en place par le gouvernement, «le confinement pourrait se durcir si ça ne s’améliore pas», a-t-il averti. «Au lieu de vous demander comment contourner les règles, demandez-vous plutôt comment vous conformer aux règles.»

