«Deuxième chance»: des retrouvailles émouvantes entre une dame et son ancien médecin de famille

Malgré le confinement, l’équipe de l’émissionDeuxième chance ne perd pas sa mission et de vue et continue de faire oeuvre utile en partageant des récits touchants et inspirants sur les réseaux sociaux.

«Avec l’équipe de Deuxième chance, on souhaite nous aussi faire une petite différence. On souhaite apporter un peu de réconfort en mettant en lumière des gens qui, par leurs gestes ou leurs actions, ont changé des vies», explique la nouvelle coanimatrice Monic Néron.

Ce jeudi 7 mai, c’est l’histoire de Ginette qui nous a été racontée.

La principale intéressée désirait retrouver son médecin de famille, le Dr Jean-Pierre Lacroix , qu’elle considérait comme son père et qui lui a sauvé la vie à deux reprises. La première à l’âge de 26 ans, alors qu’elle souffrait d’un cancer, et la deuxième à 33 ans, lorsqu’elle a dû subir une opération au coeur.

Leur dernière rencontre remontait au 8 novembre 1999. Après quoi, le Dr Lacroix a pris sa retraite.

L’équipe de Deuxième chance a réussi à retracer le Dr Lacroix, aujourd’hui âgé de 90 ans, lui qui est actuellement confiné dans son appartement en raison de la pandémie de COVID-19.

«J’ai été surpris [...] J’ai jamais pensé avoir posé de gestes extraordinaires, j’ai fait mon devoir», a humblement déclaré le docteur à la retraite lorsqu’on lui a fait part de la situation.

La capsule se termine alors que Ginette, très émue, converse avec son ancien médecin de famille devant son immeuble, tenant une pancarte sur laquelle fut dessiné un arc-en-ciel et écrit le mot «Merci».

En janvier dernier, Radio-Canada annonçait le retour de l’émission Deuxième chance pour une quatrième saison pour la saison 2020-21. La diffusion de ces 12 nouveaux épisodes risque toutefois d’être retardée en raison des circonstances actuelles.