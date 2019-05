Deuil périnatal: revenir de l'hôpital les bras vides et le coeur gros

En un peu plus d’un an, Josianne Dicaire a vécu deux grossesses… et le deuil de trois bébés. D’abord un premier bébé qui s’est révélé non viable à la première échographie de 12 semaines. Puis, quelques mois plus tard, Josianne était enceinte de jumeaux. C’est la vie qui reprend ses droits, a-t-elle pensé. Mais le malheur l’a encore frappée; une des deux poches s’est fissurée prématurément et elle a dû accoucher beaucoup trop tôt pour que les deux jumeaux puissent survivre.

Josianne et son conjoint ont ressenti une grande injustice, évidemment. Une peur de ne jamais être capables d’avoir d’enfants. Mais aussi une douleur difficile à extérioriser, puisque ce type de deuil fait l’objet d’un certain tabou. C’est pour venir en aide à ces parents que le CHU Sainte-Justine a produit sa série intitulée «Revenir les bras vides», disponible sur le site web de Savoir média depuis cette semaine, et en ligne sur le site de Sainte-Justine dès le 13 mai.

La série présente quatre parents ayant vécu cette épreuve, qui racontent leur expérience. Tous expliquent avoir été en état de choc, sur le coup.