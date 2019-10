À 57 jours de sa sortie, “Star Wars: The Rise of Skywalker” s’est dévoilé une dernière fois dans une bande-annonce diffusée par Disney lundi 21 octobre.

Mais avez vous vraiment bien regardé ces images de l’épisode IX de la saga Star Wars? En attendant la sortie au cinéma de cet ultime épisode, le 19 décembre, le HuffPost a mis le doigt sur 8 détails cachés dans cette bande-annonce, à retrouver dans notre vidéo ci-dessus (avec l’aide précieuse des centaines de fans sur Reddit et Twitter qui ont décortiqué ces quelques minutes de films, il faut le dire).

Mais attention, si le monde entier s’émeut devant la possible apparition de Palpatine ou s’interroge sur le casque de Darth Vader et l’ancien trône de l’empereur, il ne faut pas oublier que Disney nous a déjà mis sur de fausses pistes pour les bandes-annonces des précédents Star Wars.

L’ascension de Skywalker (dans la version française) sera le dernier film de la troisième trilogie de la saga, après The Force Awakens, sorti en 2015 et The Last Jedi en 2017.



