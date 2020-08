Le détaillant Walmart s'intéresse aux jeunes utilisateurs de TikTok

Si l’activité de commerce électronique de TikTok est petite, l’application compte près de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Beaucoup d’entre eux sont des jeunes, le type de consommateur qui est de plus en plus difficile à atteindre par les médias traditionnels et la publicité.

NEW YORK — Walmart est peut-être le plus grand détaillant au monde, mais ses efforts en vue de briser la domination d’Amazon sur internet se sont jusqu’à présent avérés vains.

Les ventes en ligne de Walmart ont presque doublé au cours du dernier trimestre, en grande partie à cause de la pandémie. Plusieurs font des achats d’articles d’épicerie en ligne. Mais le géant du détail a encore des croûtes à manger s’il veut rejoindre Amazon. Selon la société d’études de marché eMarketer, les ventes numériques de Walmart ne représentent que 6% de l’ensemble des ventes en ligne aux États-Unis.

Pour essayer de rattraper son retard, Walmart a acheté plusieurs petites marques de vêtements en ligne, pour les revendre quelques années plus tard. Et il a récemment fermé Jet.com, quatre ans seulement après l’avoir acheté pour 3 milliards $.

Mais les analystes sont optimistes quant au potentiel de TikTok pour aider Walmart à casser l’écrou des achats en ligne. Avec l’aide technologique de Microsoft, le détaillant pourrait faire de TikTok une extension de sa machine de vente. Les utilisateurs de l’application pourraient acheter des produits sans même connaître ses liens éventuels avec Walmart.

«C’est assez puissant», soutient l’analyste de la RBC Alex Zukin. Selon lui, l’acquisition de TikTok permettrait à Walmart de générer des données sur ce que les acheteurs veulent, des informations précieuses pour les détaillants et les annonceurs.

Instagram, propriété de Facebook, est de plus en plus devenu de plus en plus un centre commercial numérique. Il permet aux utilisateurs de magasiner et de payer sur l’application sans avoir à se rendre sur le site Web d’un détaillant. Facebook considère TikTok comme un concurrent majeur.

Walmart pourrait également utiliser TikTok pour promouvoir les vendeurs clés de son marché en ligne, qu’il tente de développer pour rivaliser avec Amazon, ont déclaré les analystes de KeyBanc.

«Les frontières se brouillent entre les achats traditionnels, les achats numériques et les médias sociaux, juge un analyste d’UBS Michael Lasser, dans une note de recherche. [Walmart] a besoin d’une plus grande exposition à cette tendance.»

