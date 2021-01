Destitution de Trump: l'acte d'accusation formellement transmis au Sénat

Les élus démocrates désignés “procureurs” dans la procédure en destitution de Donald Trump ont formellement transmis lundi soir son acte de mise en accusation au Sénat américain, marquant l’ouverture officielle du procès historique de l’ex-président pour “incitation à l’insurrection”.

Dans un silence solennel, les neufs “procureurs” désignés par la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont traversé, jusqu’au Sénat, les mêmes longs couloirs ornés de statues et tableaux pris d’assaut par des manifestants pro-Trump lors de l’attaque meurtrière du Capitole, le 6 janvier. Le procès débutera le 9 février.

Derrière ce délai, sur lequel républicains et démocrates se sont mis d’accord: la volonté de laisser plus de temps au milliardaire républicain pour préparer sa défense. Mais aussi à Joe Biden pour enclencher sa présidence, en voyant plus de membres de son cabinet confirmés par le Sénat et, espère-t-il de premiers grands projets de lois adoptés.

En attendant, le nouveau président multiplie les décrets pour tenter de redresser la première économie mondiale et lutter contre l’épidémie.

Après un week-end d’un silence contrastant grandement avec les tweets qui rythmaient les fins de semaine de Donald Trump, le démocrate a signé lundi un nouveau décret renforçant le “Made in America”.

«Impeachment» historique

Avec sa mise en accusation pour “incitation à l’insurrection” votée à la Chambre des représentants le 13 janvier, Donald Trump est devenu le premier président des Etats-Unis à tomber deux fois sous le coup d’un “impeachment”.

Donald Trump est accusé d’avoir incité ses partisans à se lancer à l’assaut du siège du Congrès le 6 janvier, pendant que les parlementaires certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle.

“Vous ne reprendrez jamais notre pays en étant faibles. Vous devez montrer de la force et vous devez être forts”, avait-il lancé aux manifestants peu avant l’attaque du Capitole, qui a fait cinq morts.

Ces scènes de violences ont bouleversé l’Amérique, et poussé plusieurs grands noms républicains à dénoncer le comportement du tempétueux milliardaire.

Mais une condamnation au Sénat apparaît à ce stade improbable, le magnat de l’immobilier, toujours très populaire auprès de ses électeurs, comptant encore sur des soutiens clés à la chambre haute.

Procès «stupide»

Avant la cérémonie, le Sénat a approuvé lundi après-midi la nomination de Janet Yellen comme ministre de l’Economie et des Finances. Le vote de confirmation du futur chef de la diplomatie américaine Antony Blinken pourrait lui intervenir dès mardi.

Dressant un sombre tableau des crises qui frappent les Etats-Unis, Joe Biden a proposé un plan titanesque de relance de l’économie et de lutte contre la pandémie de 1900 milliards de dollars.

Mais son adoption au Congrès semble compromise par les vives oppositions de républicains et les réticences de démocrates modérés.

Les négociations ne font “que commencer”, a tempéré Joe Biden lors d’une conférence de presse lundi, en se donnant “deux semaines” pour avoir une idée claire du soutien pour ce vaste plan au Congrès.