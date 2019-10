Destitution: un premier vote formel jeudi au Congrès

ASSOCIATED PRESS Photo/Evan Vucci

ASSOCIATED PRESS Photo/Evan Vucci Le président Donald Trump quitte l'aéroport international O'Hare après avoir pris la parole lors de la conférence annuelle de l'Association internationale des chefs de police, le lundi 28 octobre 2019, à Chicago.

Qualifiant depuis des semaines cette enquête de «chasse aux sorcières», la Maison-Blanche et les républicains ont vu dans cette annonce l’admission que la procédure n’était pas en règle, comme ils le martèlent. Les démocrates, eux, affirment qu’il s’agit d’encadrer une nouvelle phase de la procédure.

Dans le cadre de cette nouvelle étape, la résolution énoncera «les droits garantis au président et à sa défense», a-t-elle précisé.

La Chambre des représentants votera pour la première fois en séance plénière sur une résolution «qui réaffirme» l’enquête en cours et autorise pour la première fois des auditions publiques, a expliqué Mme Pelosi dans une lettre à son groupe parlementaire.

Le texte autorise également «la publication des transcriptions d’auditions» et «présente les procédures nécessaires pour transmettre les preuves à la commission judiciaire», selon Mme Pelosi.

La résolution démocrate sera présentée mardi et soumise à un premier vote en commission mercredi à 15 h. Elle a de bonnes chances d’être approuvée à la chambre basse.

À son terme, la commission judiciaire de la Chambre sera chargée, le cas échéant, de définir et présenter les chefs de la mise en accusation du président, ou «impeachment» en anglais.

Mme Pelosi «admet enfin ce que le reste de l’Amérique savait déjà: que les démocrates mènent une enquête non-autorisée» qui ne donne pas les moyens au président de se défendre, «et que leurs auditions secrètes, suspectes, menées à huis clos sont absolument illégitimes, et ceci de façon irréversible», a réagi la porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham.

Elle mène à huis clos des auditions à la Chambre, à majorité démocrate, devant les membres républicains et démocrates des commissions chargées de l’enquête.

Les démocrates argumentent que lors de deux plus récentes procédures de destitution ―contre Richard Nixon en 1974 et Bill Clinton en 1998― des enquêtes avaient déjà été menées avant que la procédure à la Chambre ne soit ouverte au public. Et qu’en procédant à huis clos, ils ont pu s’assurer que les témoins ne coordonnent pas leurs versions.

Malgré l’opposition de la Maison-Blanche, neuf personnes ont déjà témoigné à huis clos. En revanche, plusieurs ministères et personnalités ont refusé de livrer des documents.

Un ancien conseiller de la Maison-Blanche, Charles Kupperman, ne s’est pas présenté lundi. Il avait saisi la justice vendredi, se disant pris en tenaille entre le Congrès et l’exécutif, qui lui a ordonné de refuser de témoigner.

Ce recours pourrait avoir des conséquences importantes pour l’enquête.

