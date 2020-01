Top 10 des destinations voyage des Canadiens en 2020

En 2020, l’Asie a particulièrement la cote auprès de nos compatriotes avec quatre mentions au top 10 des villes les plus populaires, soit Badung en Indonésie, Singapour, Tokyo au Japon et Bangkok en Thaïlande.

Sans surprise, les États-Unis demeurent une destination de choix pour les Canadiens, et plus particulièrement Orlando, où on trouve le fameux parc d’attractions Disneyland, mais aussi la Nouvelle-Orléans, et Tampa en Floride. Mais c’est la capitale anglaise Londres qui suscite le plus d’engouement.