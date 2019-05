Pour ceux qui voyagent du Manitoba, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard, Dublin (Irlande) propose les tarifs les moins chers avec un prix aller-retour entre 570 $ et 760 $.

Reykjavik arrive en tête de liste des destinations européennes à petit prix pour ceux qui voyagent au départ de Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse avec le prix des vols aller/retour oscillant entre 500 $ et 600 $.

L’introduction de transporteurs à bas prix et l’ajout de nouveaux itinéraires par de grandes compagnies aériennes facilitent la traversée de l’Atlantique (et la rendent aussi moins coûteuse).

C’est le moment de planifier vos vacances, mais vous hésitez encore? Voici des pistes qui pourraient vous éclairer dans vos choix futurs et vous permettre de vous envoler sans avoir à contracter une hypothèque. Selon KAYAK , le principal moteur de recherche au monde dédié aux voyages, les prix des vols à destination de l’Europe pour l’été affichent leurs plus bas prix depuis trois ans - alors que les voyages en Europe continuent de gagner en popularité (+ 6 %par rapport à l’été 2018).

Le top 10 des destinations vacances estivales les plus convoitées

Sept villes européennes se retrouvent parmi le top 10 des destinations vacances estivales les plus convoitées, contre cinq en 2018. Les destinations populaires sont une fois de plus Paris, Londres, Lisbonne, Rome et Athènes, accompagnées pour la première fois de villes comme Dublin et Barcelone – qui affichent toutes des baisses de prix entre 6 et 14 %.

*Toutes les données sont basées sur le prix médian des billets d’avion sur KAYAK.CA et sont destinées à être utilisées comme référence.

De quoi vous aider à vous décider.