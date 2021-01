Ce dessin va droit au coeur de tous les parents en télétravail

«Je voulais vraiment leur offrir ce réconfort: “Hé, nous nous sentons tous vraiment merdiques à ce sujet en ce moment”» lance-t-elle.

Le dessin l’a également amenée à réfléchir à l’impact de la pandémie sur les enfants. «C’est aussi une vision de la santé mentale de nos enfants», dit-elle. «Une grande partie de leurs communications et de leurs interactions, en particulier à cet âge doux et tendre de 5, 6, 7 ans, passe par les images.»

Pour ses enfants, «chaque jour est un jour différent». Il y a des jours où la pandémie est difficile pour eux, et «il y a des jours où j’ai l’impression qu’ils s’épanouissent et se portent bien». Selon elle, les bons jours sont ceux où elle prend plus de pauses et leur parle plus souvent - même si cela signifie moins de productivité au travail. Un compromis constant.