Desjardins et GCM: Pierre Fitzgibbon soulève des doutes

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Une sélection de journaux appartenant au Groupe Capitales Médias (GCM) est présentée à Montréal, le 19 août 2019.

QUÉBEC — Le gouvernement Legault soulève des doutes sur le rôle d’une administratrice de Québecor dans les difficultés du sauvetage des journaux du Groupe Capitales Médias (GCM).

C’est «un dossier très politisé», selon les mots lancés par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en mêlée de presse mardi après-midi.

Il était appelé à commenter le refus de Desjardins d’investir dans les coopératives de travailleurs qui veulent relancer les journaux de GCM.

Quand il a été questionné sur l’indépendance du conseil d’administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), qui aurait pu accorder les fonds, M. Fitzgibbon a alors recommandé aux journalistes d’aller voir qui y siège.

Or, la vice-présidente du conseil de Québecor, administratrice en chef et présidente du conseil de Groupe TVA, Sylvie Lalande, de même qu’une administratrice de Québecor, Chantal Bélanger, siègent au c.a. de CRCD. Québecor est un concurrent des journaux de GCM et son patron, Pierre Karl Péladeau, a fréquemment dénoncé la décision du gouvernement d’investir des fonds dans le sauvetage de GCM il y a quelques années.

M. Fitzgibbon a dit que Mme Lalande était «compétente», mais a refusé de s’exprimer sur son indépendance.

«Alors elle n’est pas indépendante?» a demandé un journaliste, ce à quoi le ministre a répliqué: «Répondez à votre question», en ajoutant que c’était une question de «jugement».

À l’évocation de potentiel conflit d’intérêts, il a répondu: «peut-être».