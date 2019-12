Desjardins: des détenteurs de cartes de crédit ont aussi été touchés par la fuite

Le Mouvement Desjardins a indiqué mardi que la fuite de données personnelles de ses membres ne touchait pas uniquement ceux ayant un compte dans les caisses, mais aussi des détenteurs de cartes de crédit ou de produits de financement aux points de vente.

La coopérative a donc décidé d’élargir encore davantage les protections offertes, pour toute sa clientèle.

Desjardins a tenu à mentionner que les vérifications et analyses internes n’indiquent pas que les renseignements personnels des nouvelles personnes visées ont été transmis à des tiers par l’ex-employé responsable de la fuite. Elle a aussi souligné qu’aucune carte de crédit n’est compromise, ni aucune solution de paiement, comme Interac et les cartes de débit. De plus, les mots de passe, les questions de sécurité et les numéros d’identification personnels n’ont pas été touchés.

Il semble toujours que l’ex-employé a agi seul dans la fuite de renseignements, a-t-on ajouté.

Une semaine après le départ de deux hauts dirigeants, le président et chef de la direction, Guy Cormier, a décidé de faire une mise au point, mardi, afin de répondre aux questions dans le cadre d’une conférence téléphonique en compagnie du premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation Réal Bellemare, qui assume, de façon intérimaire, la responsabilité des technologies de l’information.