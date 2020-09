COVID-19: une reprise longue et inégale au Québec, selon Desjardins

Marc Bruxelle via Getty Images

MONTRÉAL — Avec une reprise économique qui s’annonce longue et inégale en raison de la crise sanitaire, le Mouvement Desjardins a décidé de prolonger certains allègements actuellement en place en plus de déployer de nouvelles mesures d’aide, notamment pour épauler les entreprises qui luttent pour leur survie.

Le groupe coopératif financier en a fait l’annonce, jeudi, parallèlement à la publication d’une nouvelle étude signalant qu’il faudra attendre jusqu’au milieu de 2022 pour que l’ensemble des régions de la province retrouvent le niveau d’activité économique d’avant la pandémie — un scénario qui pourrait être chamboulé par une deuxième vague d’infections à la COVID-19.

«Ce n’est pas parce que l’on revient de vacances que tout est derrière nous, a lancé le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, au cours d’une entrevue téléphonique. La reprise va être très inégale d’une région à l’autre et parmi les différents secteurs de l’économie.»

La coopérative établie à Lévis a notamment annoncé qu’elle offrira aux compagnies «les plus durement touchées et dont la survie à court terme est menacée» des tarifs de financement garanti pendant deux ans à des taux qui étaient proposés avant la crise sanitaire.

Par exemple, lorsque viendra le temps de renouveler une marge de crédit, les secousses provoquées par la pandémie ne feront pas nécessairement grimper le taux d’intérêt demandé. Desjardins évaluera les demandes au cas par cas.

«Nous ne voulons pas pénaliser l’entreprise à cause de cela», a souligné M. Cormier, en ajoutant que la mesure avait été mise en place après une consultation menée auprès de 4000 compagnies qui font affaire avec le groupe coopératif.

«À cause de la pandémie, peut-être que les ratios auront changé, que la rentabilité de la compagnie ne sera plus la même et que la qualité des actifs sera différente.»

Desjardins a également décidé de maintenir au moins pour l’automne ses mesures d’allègement permettant à ses membres et clients de pouvoir reporter des paiements sur des produits comme les hypothèques en plus d’obtenir un taux d’intérêt réduit sur les cartes de crédit.