Vol de données chez Desjardins: Cormier reste sur ses positions

QUÉBEC — Peu de faits nouveaux ont filtré de la consultation parlementaire menée jeudi en vue d’examiner les causes et les suites à donner au vol massif de données personnelles survenu chez Desjardins cette année.

Le président de l’institution financière, Guy Cormier, s’est présenté devant les élus de l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés et en a profité pour réaffirmer son projet de voir le Québec instaurer une véritable identité numérique.

En réponse aux interrogations de toutes sortes des élus des différents partis pendant 45 minutes, M. Cormier est resté sur ses positions, à savoir que Desjardins avait tout mis en oeuvre pour protéger ses clients, dès que la direction avait été informée, au printemps, du vol massif de données dont ils avaient été victimes.

Cherchant à se faire rassurant, il a rappelé que chaque année Desjardins investissait 70 millions $ pour assurer la sécurité et la cybersécurité des renseignements personnels de ses membres.

«La fraude interne est la bête noire de toute organisation», a-t-il commenté, faisant valoir que le temps était venu «d’élargir notre regard» pour s’attaquer efficacement à ce «fléau mondial» du vol de données personnelles.

Plus tard, en mêlée de presse, il a réaffirmé une fois de plus que la direction de Desjardins avait «fait face à la musique» quand elle a été confrontée à cette crise d’une ampleur jamais vue, et que les autres institutions financières devaient en tirer une leçon.