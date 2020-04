Des désinfectants plus doux que le Purell

Jitchanamont Ukkarajarunphon via Getty Images

On n’a pas fini de se laver et relaver les mains. S’il est maintenant reconnu qu’il est préférable de se frotter les menottes avec de l’eau et du savon, c’est quand même pas mal d’avoir un antibactérien sous le coude pour une désinfection express. Voici quelques produits désinfectants intéressants, dont certains viennent du Québec.

Désinfectant - Green Beaver

Courtoisie Désinfectant

L’entreprise canadienne spécialisée dans les produits naturels a lancé dans le contexte de la crise son désinfectant 100% naturel et non toxique, dont l’efficacité antivirale a été homologuée par Santé Canada.

Il contient 70% d’alcool d’origine végétale, de l’éthanol, est exempt d’antiviraux nocifs ou agressifs pour la peau, est enrichi de glycérine d’origine végétale qui a des propriétés apaisantes et adoucissantes, et sent un doux parfum de lavande, d’orange et de menthe provenant d’extraits d’huiles essentielles bios du Québec.

Gels nettoyants sans rinçage - Dans un Jardin

Dans un Jardin

L’entreprise québécoise montre la force de sa reprise en temps de COVID-19 en lançant une série de gels antibactériens à base d’alcool homologués par Santé Canada. Ils sont doux pour les pattes et parfumés aux envoûtants effluves de coriandre et lime, ananas, gingembre, Ylang ou fleur de coton avec des extraits botaniques de production locale. On est conquis!

Disponibles en ligne dans les formats 200 ml (13,95$) et 250ml (15,95$) pour les particuliers et 200 ml et 1,5 l pour les entreprises.

Assainissant - Puressentiel

Puressentiel

La lotion en vaporisateur Puressentiel permet de désinfecter les mains, mais également toutes les petites surfaces pleines de microbes sans qu’on y touche. Pratique pour nos cellulaires, claviers d’ordinateur ou poignées. Sa formule enrichie d’Aloe Vera nous évite en plus les gerçures.

Gel antibactérien Pure Lavande - Maison Lavande

Maison Lavande

La lavande est non seulement une odeur largement appréciée, mais elle est aussi un antibactérien naturel. L’équipe de Maison Lavande aurait donc été folle de ne pas lancer son gel assainissant. Dans sa formulation à base d’huile de lavande est ajouté le minimum d’alcool requis par Santé Canada pour l’appeler «gel antibactérien». Le produit conserve donc ses propriétés calmantes en plus de chasser les microbes.

5,95$ pour 60 ml / 14,95$ pour 235 ml - Disponible en ligne

Eaux de Cologne - Bella Vita

Courtoisie Bella Vita

Elle sert normalement à nous parfumer le corps, mais peut agir comme alternative aux désinfectants selon le porte-parole de l’Association pharmaceutique belge. L’eau de Cologne avec une concentration en alcool à 70%, comme celle de Bella Vita, permet donc de désinfecter nos surfaces, téléphone, télécommandes en plus de propager une douce odeur de thé vert ou de lavande autour de nous. On adopte!

14,50$, 250 mL | 24$, 500 mL

Désinfectant - Domaine Lafrance

Courtoisie

De verger, à cidrerie, à distillateur puis producteur de désinfectant. Le Domaine Lafrance situé à Saint-Joseph-du-Lac propose désormais aux hôpitaux, pharmacies et autres entreprises qui travaillent au front de la crise, son désinfectant à base de pommes. Le public ne peut toutefois pas se procurer une bouteille pour l’instant, mais on applaudit l’initiative!

+++

Plusieurs autres distillateurs québécois ont produit du gel désinfectant destiné aux services essentiels en priorité, dont Breuvages Trybec (Cowansville), la Distillerie 3 Lacs (Valleyfield), la Distillerie La Chaufferie (Granby), la Distillerie Cirka (Montréal), la Distillerie Fils du Roy (Petit-Paquetville), la Distillerie Stadaconé (Limoilou), Vice & Vertu (Québec), la Distillerie de Québec (Québec), la Distillerie des Appalaches (Lévis), et le vignoble Carone (Lanoraie).