La communauté trans réclame des soins adéquats au Québec

«Il y a beaucoup de personnes trans qui n’osent même pas aller chez le médecin, parce que tu le sais que tu vas vivre quelque chose de violent chaque fois que tu y vas, ajoute Sam. Quand tu as besoin de soins, ce serait la base que tu sois accueilli comme un être humain et pas comme une anomalie.»

La Marche Trans, organisée par le collectif Euphorie dans le genre, a adopté en son sixième anniversaire une longue liste de revendications, élaborée de concert avec des organismes oeuvrant dans le milieu. Parmi ces demandes figure la couverture par la RAMQ de l’ensemble des traitements liés à une transition — qu’ils soient médicaux ou non. La chirurgie faciale, les augmentations mammaires, les entraînements vocaux et l’épilation au laser sont notamment cités en exemple.

Jessy Lewandowski peut en témoigner.

«Il y a un an et demi, j’ai failli mourir parce qu’on a refusé de me traiter», raconte le père de famille, qui était accompagné de sa conjointe et de ses enfants à la marche de dimanche.

«Je me suis fait faire une hystérectomie à Drummondville et je me suis vidé de mon sang après être revenu chez moi. Les ambulanciers m’ont amené à l’hôpital et le gynécologue a refusé de se déplacer», se souvient-il.

«J’ai eu besoin de six transfusions.»

Des changements majeurs sont justement revendiqués pour que le personnel soignant soit plus familier avec les diverses réalités des personnes trans et que les établissements de santé et de services sociaux y soient mieux adaptés, que ce soit par l’emploi des pronoms désirés ou encore la présence de salles de bain neutres.

«On ne dit pas que tout le monde doit se spécialiser, mais qu’il y ait une connaissance de base. C’est le minimum», soutient Harley Vescio.

